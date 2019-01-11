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11.01.2019 08:27
Рубрика: Экономика

Новая полоса в Шереметьево не может полноценно работать

Текст: Екатерина Ясакова

Минтранс признал невозможной полноценную работу новой полосы аэропорта Шереметьево, строительство которой обошлось бюджету в 55 миллиардов рублей.

Причина в расположении строящейся полосы. Это следует из пояснительной записки к законопроекту о приаэродромных территориях, разработанного Минтрансом.

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В случае с этой полосой не хватает свободных территорий в зонах строительства. Аэропорт окружен жилой застройкой, а значит, лишается шанса на расширение наземной инфраструктуры. В 3 и 5 километрах от полосы находятся Лобня, Сходня и Зеленоград.

Из-за этого заметно пострадал российский бюджет: пришлось выкупать земли под строительство.

Строительство ведется с 2011 года. Предполагалось сдать объект к Чемпионату мира по футболу, но даты перенеслись. Пока известно, что сроки ввода в эксплуатацию назначены на 2019 год.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Правительство Минтранс
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