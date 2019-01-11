Один из обвиняемых в убийстве фигуриста Тена попросил прощения в суде

В суде по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена раскаялся один из обвиняемых - Арман Кудайбергенов. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время допроса подсудимый заявил, что не собирался никого убивать, ему нужны были только деньги - вместе с сообщником они планировали снять зеркала с автомобиля и продать их.

"Я прошу прощения у матери Дениса и всего казахстанского народа", - заявил Кудайбергенов, добавив, что искренне раскаивается в содеянном.

По его словам, первоначально он взял вину на себя под давлением, но на самом деле дважды ударил фигуриста ножом его подельник Нуралы Киясов, а сам Кудайбергенов только дрался с Теном.

Второй обвиняемый Нуралы Киясов в пятницу не давал показания в суде, объяснив свой отказ плохим состоянием здоровья. В деле есть и третья фигурантка - Жанар Толыбаева, обвиняемая по двум статьям.

Напомним, Денис Тен был убит в Алма-Аты 19 июля 2018 года. В драке с ворами спортсмен получил ножевые ранения и умер в больнице от сильной кровопотери.