Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

Он стал главным героем матча с "Нэшвиллом", который его команда выиграла в овертайме 4:3 - на счету Артемия два гола. Дубль оформил также его партнер по команде Бун Дженнер, но достижение россиянина оказалось ценнее, поскольку он стал автором решающей шайбы в дополнительное время.

Эта победа, к слову, стала 600-й в НХЛ для главного тренера "Коламбуса" Джона Тортореллы. Он оказался первым американским специалистом в истории лиги, который достиг такой отметки. Торторелла возглавляет "Коламбус" с октября 2015 года, будучи наставником "Джекетс", признавался лучшим тренером НХЛ и два раза выводил свою команду в плей-офф.

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон" на выезде обыграл "Бостон" 4:2. Дублем отметился капитан столичной команды Александр Овечкин, упрочив лидерство в гонке снайперов лиги - на его счету 32 шайбы в 42 играх. Он опережает своего ближайшего преследователя Джона Тавареса из "Торонто" на три гола.

Попутно Александр, что уже кажется обычным делом, обновил несколько достижений. Так, он стал 16-м хоккеистом в истории лиги, кто забросил 700 шайб, учитывая матчи плей-офф. Кроме того, он вышел на девятое место по количеству игр, в которых он забросил две и более шайбы - таких встреч в активе Овечкина стало 128. В этом списке он обошел Яромира Ягра и Майка Босси. Кроме того, россиянин вышел на 49-е место в истории НХЛ по количеству очков за карьеру - теперь на его счету 1171 балл (639+532). Он опередил Бобби Халла, а следующей отметкой для Овечкина станет достижение Сергея Федорова, который, выступая в НХЛ, набрал 1179 очков (483+696).

Российский нападающий, кстати, стал героем весьма забавного эпизода. Он провел силовой прием против двухметрового форварда "Бостона" Здено Хары, в результате чего тот перевалился через борт и оказался на скамейке запасных "Вашингтона". "Никто не может просто так усадить Здено на скамейку, Овечкин просто не человек", - так прокомментировал этот момент известный в прошлом тафгай "Финикса" Пол Биссонетт.

В еще одном матче "Тампа" дома одержала победу над "Каролиной" 3:1. В составе хозяев результативной передачей отметился лучший бомбардир лиги Никита Кучеров - теперь на его счету 72 очка (21+51) в текущем сезоне. Российский вратарь Андрей Василевский отразил 26 бросков из 27.

Кстати



Преданные болельщики "Коламбуса" и "Вашингтона" получили в подарок клюшки Панарина и Овечкина. Артемий перебросил клюшку молодому фанату, который прижал к стеклу плакат с надписью по-русски: "Панарин, могу ли я получить вашу палку? Поклонник номер один". Овечкин же после окончания матча уходил в подтрибунное помещение, когда один из сидевших над этим коридором зрителей схватился за его клюшку. Александр не оценил такой фамильярности и подарил клюшку другому болельщику - маленькой девочке в свитере с его фамилией. Юная болельщица явно не ожидала такого подарка, реакция ее мамы была гораздо более эмоциональной и насмешила пользователей соцсетей.

https://twitter.com/NBCSCapitals/status/1083570245724459008