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11.01.2019 13:43
Рубрика: Культура

Почему стоит посмотреть фильм "Крид 2"

Текст: Сусанна Альперина
Вы слыхали, как кричат бойцы? Если нет - то это один из поводов пойти на сиквел фильма "Крид", который вышел в прокат у нас 10 января и, где, помимо прочего, показывают, что у боксеров-бойцов - этих людей, состоящих из гор мышц, и которые якобы не чувствуют боли, есть уязвимые места. Они могут страдать, как маленькие дети, и вести себя соответствующим образом, выказывая иногда смешные эмоции. И что с того, что они - тренированные великаны? Чувства у них - есть, и такие люди могут быть весьма ранимы - не только на ринге, где им причиняют физическую боль, но и внутри - корчиться от ран моральных и нравственных.

Еще одна причина сходить на "Крида 2" - посмотреть, как именно Сильвестр Сталлоне "перешел на тренерскую работу". Говоря другими словами, как этот мегаактер сумел достойно встретить старость в профессии. Он просто признал, что он сам, как и его Рокки, повзрослел и учится жить вместе с новым возрастом. Он стал наставником, и ему придется сполна прочувствовать на себе, как молодые его не слушаются и пытаются совершать свои ошибки. Любопытно, что Сталлоне хотел снимать "Крида 2" и как режиссер, но потом отказался от этой идеи и пригласил представителя нового поколения. Режиссер Стивен Кейпл-младший снял второго "Крида" и постарался в своей работе передать уважение к старшему поколению. В том, что стоит делать сиквел "Крида", сомнений не было даже у зрителей - первый фильм удался, не впал в патетику и фальшь и вызвал интерес и ностальгию по старому доброму "бойцовскому" кино.

Фото: "Марс Медиа"
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Новый фильм также покажет и расскажет о том, как умный выпутается из ситуации, в которую мудрый не вступит никогда. Потому что не стоило Адонису Криду, сыну Аполло Крида, убитого в бою, принимать вызов на поединок от Ивана Драго и его сына Виктора - слишком большая смесь-месть стояла за этим "приглашением". Но Адонис не послушался своего наставника. И уже позднее, вдвоем с Рокки - Сталлоне, им пришлось находить выход из тупика, в который завел Крида неудачный поединок.

Важность старшего, умение прислушиваться к его мнению, когда проживаешь собственную жизнь, любовь, рождение ребенка - все это показано в "Криде 2" с трогательностью и осторожностью. И, хотя фильм временами отдает сладкой патокой, но не педалирует и не учит "в лоб". Однако, зачем-то в "Крида 2" еще и ввели политическую составляющую, которая не то, чтобы сильно портит фильм, но кажется в нем ненатуральной вставкой - как недобросовестно поставленный имплант. Речь об отношениях Америки и России, о битве и победе. Сцены боксерского матча на стадионе "Лужники", попытка показать русский стиль в борьбе с помощью известных штампов - все это опускает фильм, по крайней мере для нашего зрителя, на несколько ступенек вниз. К тому же в картине Россия и Украина предстают одной страной - таково видение авторов. К счастью, эта линия практически полностью затмевается сценами ярких и красочных боев, когда зритель переживает не на шутку, а также тренировок, которые дадут мотивацию даже очень слабовольному человеку.

Фото: Централ партнершип
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Кроме того, в картине сделан акцент на семейные отношения разных поколений. Жена Крида - певица Бьянка - девушка с особенностями развития; мать, рана которой не залечилась со временем, - она так же переживает смерть мужа на ринге, как в тот день, когда все произошло. И конечно, мудрый и всепонимающий Слай, что демонстрирует собой образец для программы "Активное долголетие". В "Криде 2" снялся и Дольф Лундгрен - он также играет наставника. Воспитывает своего сына Виктора, и не может забыть бой 30-летней давности, где он проиграл. Тот проигрыш нанес ему еще одну травму - личную: Бригитта Нильсен играет Людмилу Драго. Так что компания, хорошо знакомая по фильмам прошлого времени, - в сборе.

Однако, по сюжету, герою Сталлоне удается разобраться не только с проблемами молодого Крида, но и со своими собственными, что гораздо важнее. Особенно для тех людей, которые проживают жизнь, так и не определившись, что именно в ней главное. Ради чего, собственно, драться.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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