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Покончил с собой один из создателей "Матрицы" Грегг Рудлофф

Новости
    11.01.2019, 16:05
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/THR Фото: twitter.com/THR
Фото: twitter.com/THR

Один из самых именитых голливудских звукорежиссеров, неоднократный "оскаровский" номинант и призер Грегг Рудлофф найден мертвым в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Variety.

Кинематографисту было 63 года. Дата смерти - 6 января. По версии полиции, на представителя которой ссылается журнал, предположительно, Рудлофф покончил с собой.

Как рассказали изданию в офисе коронера округа Лос-Анджелес, детали инцидента станут известны по результатам вскрытия.

Грегг Рудлофф родился в 1955 году в Лос-Анджелесе. За карьеру, начавшуюся - с подачи отца - в восьмидесятые, с музыкальной драмедии Клинта Иствуда "Поющий по кабакам", успел поработать над более чем двумя сотнями фильмов и сериалов. Включая "Матрицу", ленты "Безумный Макс: Дорога ярости" ("Оскар"), "Ранний мороз" ("Эмми"), "007: Спектр", "Возвращение Супермена", "Спиди-гонщик".

Ранее сегодня сообщалось, что умерла актриса из фильмов Иствуда и Скорсезе Верна Блум.

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