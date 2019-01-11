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Рубрика: Спорт

Полиция одобрила забор образца ДНК Криштиану Роналду

Полиция США сравнит ДНК португальского футболиста Криштиану Роналду со следами, найденными на платье бывшей модели Кэтрин Майорги, обвинившей 33-летнего нападающего "Ювентуса" в изнасиловании десятилетней давности. Стражи порядка выдали ордер на забор у Роналду образца генетического материала и направили его в судебную систему Италии.

Фото: REUTERS/ Juan Medina
Еще одна женщина обвинила Роналду в изнасиловании

Между тем, по словам адвоката Роналду Питера Кристиансена, футболист утверждает, что связь с моделью в Лас-Вегасе в 2009 году произошла по обоюдному согласию, то есть, скорее всего, ДНК совпадет, передает The Wall Street Journal.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что представители футболиста заплатили пострадавшей 375 тысяч долларов. Стороны договорились не разглашать подробности случившегося, а Майорги должна была отказаться от обвинений. В настоящее время бывшая модель требует от "звезды" компенсации в 200 тысяч долларов.

Напомним, туринский "Ювентус" сделал официальное заявление, в котором поддержал обвиняемого в изнасиловании игрока.

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