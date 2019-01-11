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Рубрика: В мире

Помпео: США продолжат авиаудары по террористам на Ближнем Востоке

Фото: Andrew Caballero-Reynolds/Pool Photo via AP Фото: Andrew Caballero-Reynolds/Pool Photo via AP
Фото: Andrew Caballero-Reynolds/Pool Photo via AP

США продолжат наносить авиаудары по террористам на Ближнем Востоке по мере появления целей. Такое заявление сделал в четверг госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, выступая в Американском университете Каира.

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Помпео подчеркнул, что США останутся надежным партнером в борьбе с терроризмом и продолжат сотрудничество со странами-членами коалиции для разгрома "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). "Наши авиаудары в регионе продолжатся по мере появления целей", - цитирует РИА Новости, ссылаясь на Госдепартамент.

Помпео также заявил, что США продолжат выслеживать террористов не только на Ближнем Востоке, но и по всему миру.

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