Помпео: США продолжат авиаудары по террористам на Ближнем Востоке

США продолжат наносить авиаудары по террористам на Ближнем Востоке по мере появления целей. Такое заявление сделал в четверг госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, выступая в Американском университете Каира.

Помпео подчеркнул, что США останутся надежным партнером в борьбе с терроризмом и продолжат сотрудничество со странами-членами коалиции для разгрома "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). "Наши авиаудары в регионе продолжатся по мере появления целей", - цитирует РИА Новости, ссылаясь на Госдепартамент.

Помпео также заявил, что США продолжат выслеживать террористов не только на Ближнем Востоке, но и по всему миру.