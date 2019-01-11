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Рубрика: В мире

Посол КНР поздравил обозревателя "РГ" Всеволода Овчинникова с получением звания заслуженного журналиста

Текст: Юрий Когалов

Посол Китая в Москве Ли Хуэй поздравил обозревателя "Российской газеты" Всеволода Овчинникова с получением звания заслуженного журналиста РФ, присвоенного ему указом президента Владимира Путина. Об этом говорится в письме, пришедшем в редакцию.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Путин впервые присвоил почетные звания "Заслуженный журналист РФ"

"Эта награда - достойное признание профессионализма, добросовестного труда, личного вклада, который Всеволод Овчинников внес в развитие отечественной журналистки", - отметил высокопоставленный дипломат. По его мнению, это также высокая оценка работы всего коллектива газеты, который вносит свою лепту в процветание России.

Пользуясь случаем, Ли Хуэй пожелал успехов и новых свершений всем работникам "Российской газеты".

Напомним, указ о создании звания "заслуженный журналист РФ" Путин подписал только в июле прошлого года. В конце декабря оно было присуждено первым 15 выдающимся работникам СМИ, в том числе всемирно известному автору "Ветки сакуры".

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