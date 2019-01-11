Посольство РФ в Индонезии поможет пострадавшим в ДТП россиянам

Посольство РФ в Индонезии готово оказать необходимую помощь россиянам, пострадавшим в результате падения на мотоцикле в ущелье на острове Бали. Об этом заявили в российской дипмиссии.

По данным дипломатов, после ДТП были госпитализированы двое российских туристов. "Посольство России в Индонезии выясняет детали произошедшего, находится в контакте с местными профильными службами и готово оказать должное консульское содействие пострадавшим", - отметили в диппредставительстве.

Как передают местные СМИ, инцидент произошел в среду вечером. Сергей Негинский и Алена Веронина не справились с управлением мотоциклом и упали в ущелье глубиной 10 метров. Спасателям пришлось проводить им искусственную вентиляцию легких, затем их доставили в больницу.