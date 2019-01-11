Продукты с заменителями молочных жиров начнут маркировать "открыто"

С 11 января должна измениться маркировка молочной продукции. Так, если в молоке или сметане содержатся растительные жиры, то ни молоком, ни сметаной такая продукция называться больше не сможет.

Таким образом, истек 180-дневный период, отведенный производителям "молочки", которую изготавливают с добавлением растительных жиров, на то, чтобы изменить упаковку, название продукции и оформить новые декларации на товары с измененными названиями и маркировкой. Таковы требования техрегламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции". Об этом сообщает Роскачество.

Это значит, что уже сегодня на полках в магазинах не должно быть продуктов, которые мимикрируют под молочные, но таковыми не являются.

Как поясняет замруководителя Роскачества Елена Саратцева, сведения о содержании растительных жиров в молокосодержащей продукции должны быть заметны потребителем. Покупатель должен видеть реальный состав. Информация об этом должна быть выделена на этикетке. Для этого производители обязаны наносить ее шрифтом не менее 2,5 миллиметра на лицевой стороне упаковки или этикетки. И там же должна быть маркировка "Содержит растительные масла", размером не меньше трех миллиметров.

Использовать в названиях таких товаров молочные термины теперь запрещено. Например, сметана с растительными жирами должна теперь называться "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны". Такие названия, как "сметанка" для такой продукции сейчас запрещены, уточнила Саратцева.