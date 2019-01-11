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11.01.2019 13:13
Рубрика: Происшествия

Прокуроры в 2018 году добились выплаты 15 млрд рублей долгов по зарплате

Текст: Иван Егоров

Прокуроры за прошлый год на личном приеме приняли более 1 миллиона  человек. При этом организовывались выездные приемы, в том числе в отдаленных районах, прокуроры выезжали на дом к ветеранам и инвалидам. Об этом сегодня сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка на торжественном совещании, приуроченном к Дню работника органов прокуратуры. Таким образом, подчеркнул Чайка, помощь прокуроров, нуждающимся в ней людям становилась более оперативной и доступной.

По его словам усилиями надзорного ведомства в прошлом году удалось защитить интересы целых городов и поселков России, а также многотысячных трудовых коллективов.

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"Благодаря нашему вмешательству были выплачены долги по зарплате работникам в размере 15 млрд рублей, в бюджеты всех уровней по искам прокуроров взыскано свыше 20 млрд рублей, около 35 млрд рублей возвращено бизнесу за ранее выполненные работы по государственным и муниципальным контрактам", - подчеркнул глава надзорного ведомства.

В целом, по всей стране были восстановлены права миллионов граждан в области трудовых правоотношений, здравоохранения, жилищного и пенсионного обеспечения, других важных сферах. Например, под особым контролем прокуроров находились вопросы защиты интересов несовершеннолетних.

"В этой крайне чувствительной сфере прокуроры не только проводили необходимые надзорные мероприятия, но и по зову сердца заботились о детях, оказавшихся в трудном положении, брали шефство над домами ребенка, интернатами и многодетными семьями", - рассказал Юрий Чайка. Всего в 2018 году прокурорам поступило свыше 4,5 млн обращений, половина из них разрешена непосредственно в органах прокуратуры, каждая пятая жалоба удовлетворена.

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