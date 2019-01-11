Четыре человека спасены из горящей квартиры в Москве

На юго-западе столицы пожарные спасли четверых человек из горящей квартиры. Об этом проинформировало ГУ МЧС РФ по Москве.

Инцидент произошел в пятницу утром по адресу: улица Генерала Тюленева, дом 35. Квартира находится на третьем этаже девятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

"По предварительной информации, один человек пострадал, - приводит ТАСС сообщение спасателей. - Четыре человека, включая одного ребенка, были спасены пожарно-спасательными подразделениями, их осматривают медики".

В настоящее время пожар потушен.