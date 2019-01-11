Непроданным новогодним елкам нашли новое применение

Некупленные новогодние елки не будут выбрасывать на свалку, а прямо с елочных базаров отправят в Московский зоопарк.

Как сообщает официальный сайт столичного мэра со ссылкой на генерального директора зверинца Светлану Акулову, деревья используют как когтеточку и игрушку для животных семейства кошачьих. А хвоя, богатая витаминами и аминокислотами, станет настоящим деликатесом для азиатских слонов, полярных медведей, капибар, овцебыков и сычуаньских такинов. Также деревья послужат украшением для вольеров.

Акулова подчеркнула, что зоопарк принимает только деревья от предпринимателей, так как на использованных в быту елках может остаться мишура и украшения, представляющие опасность для обитателей зоопарка. Кроме того, простоявшие в помещениях деревья теряют запах, а значит, становятся менее привлекательны для животных.