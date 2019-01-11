У Ассоциации ТОС города Калуги появилась новенькая "Газель"

В конце 2018 года правительство Российской Федерации подвело итоги всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика". В номинации "Обеспечение эффективной обратной связи с жителями, развитие ТОС и привлечение граждан к местному самоуправлению" среди городских округов Калуга заняла почетное 3-е место. В качестве приза наш город получил межбюджетный трансферт из федерального бюджета в размере 1 миллиона 520 тысяч рублей. Активисты территориальных общественных самоуправлений приняли коллегиальное решение на эти средства приобрести автомобиль для Ассоциации ТОС города.

11 января в одном из автосалонов Калуги состоялась торжественная передача ключей от микроавтобуса "Газель-Next" руководителю правления Ассоциации ТОС, депутату городской думы Калуги Эльвире Капитоновой.

В церемонии приняли участие глава городского самоуправления Александр Иванов, городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, депутаты городской думы Татьяна Коняхина, Светлана Мартынова, председатели и активисты территориальных общественных самоуправлений, представители СМИ.

- Символично, что еще одна страница в деятельности ТОС города Калуги в новом году начинается с такого радостного события - передачи ключей от нового микроавтобуса, который стал по сути материальным воплощением итогов активной работы наших ТОСов в 2018 году. Третье место во Всероссийском конкурсе - это прекрасный результат и высокая оценка, - сказал Александр Иванов. - От имени депутатов городской Думы я хочу еще раз поблагодарить всех руководителей и членов ТОС города за слаженную работу и пожелать им в наступившем 2019 году не сбавлять темпов.

Как пояснили сотрудники городской управы, новый микроавтобус будет приписан к одному из МУПов, где специалисты обеспечат квалифицированное обслуживание автомобиля.