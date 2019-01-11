В "Москва-Сити" откроется пятизвездочный бутик-отель

Специализированный пятизвездочный бутик-отель появится в концертном зале в "Москва-Сити", в котором создадут все условия для проживания звезд шоу-бизнеса - из номеров, например, будет предусмотрен выход на сцену и в зал. Такой концертный бутик-отель будет включать 49 номеров.

Это стало возможно после того, как градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с корректировкой ранее выданной градостроительной документации участка №6 ММДЦ "Москва-Сити" (на Пресненской наб., вл. 2), добавив вид разрешенного использования объекта - размещение гостиниц. Об этом сообщает агентство городских новостей Москва со ссылкой на пресс-службу комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

На территории площадью в 4,37 га строится многофункциональный комплекс с торговым и культурно-развлекательным центрами. Там же будет организован паркинг центрального ядра "Москва-Сити" и общегородская площадь. В целом, общая площадь объекта - почти 490 тысяч кв. м. При этом отмечается, что главной особенностью развлекательного комплекса станет мультифункциональный концертный зал-трансформер, в состав которого и войдет специализированный бутик-отель. Сам зал будет расположен под светопрозрачным куполом в форме гигантских часов диаметром 64 м.