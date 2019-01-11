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11.01.2019 16:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сотрудник московского банка украл у клиентов 2 миллиона рублей

Текст: Иван Петров
Свыше двух миллионов рублей могли лишиться вкладчики столичного банка из-за внезапно проснувшегося криминального аппетита одного из банковских работников.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве, в территориальный отдел полиции поступило заявление от 32-летнего сотрудника одного из банков, офис которого расположен на Тишинской площади. Он сообщил, что неизвестный похитил крупную сумму денежных средств со счетов кредитной организации. Материальный ущерб составил более 2 миллионов рублей.

Фото: Михаил Кухмарь/ТАСС
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"Оперативники угрозыска столичного главка полиции совместно с коллегами из ОМВД России по Пресненскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий на площади Киевского вокзала задержали 27-летнего мужчину. Его подозревают в хищении денежных средств клиентов банка", - сообщил официальный представитель ГУ МВД по Москве полковник Юрий Титов.

Установлено, что злоумышленник являлся сотрудником банка. "Используя поддельные документы, он оформил дебетовые карты на клиентов банка, куда в дальнейшем несанкционированно перевел с их счетов денежные средства. Впоследствии он лично снял в банкоматах эти средства и распорядился ими по своему усмотрению", - рассказали в полиции.

Следователи ОМВД России по Пресненскому району возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса РФ "кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: Владимир Аносов
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В тот же день столичные полицейские задержали еще одного похитителя чужих средств. На этот раз мужчина решил забрать средства, пожертвованные на благотворительность.

"Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Раменки города Москвы задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на кражу денежных средств из храма Живоначальной Троицы на Мосфильмовской улице", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полицию ранее обратился мужчина, который сообщил, что злоумышленник с помощью обмотанной скотчем проволоки вытаскивает денежные средства из ящика для пожертвований. После этого подозреваемый был задержан на месте происшествия участковым.

Следственным отделением ОМВД России по району Раменки возбуждено уголовное дело по признакам преступления "кража" и "покушение на преступление". Фигуранта также не стали арестовывать, оставив под подпиской о невыезде.

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