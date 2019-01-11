В Москве задержали позвонившего о "минировании" Павелецкого вокзала

Подозреваемый в заведомо ложном сообщении о минировании Павелецкого вокзала в Москве задержан, сообщили в полиции. Имя и мотивы злоумышленника пока выясняются, известно лишь, что задержанный сделал это "из хулиганских побуждений".

Напомним, что сегодня все экстренные службы города проверяли Павелецкий вокзал, после полученного сообщения об угрозе взрыва. Угроза была анонимной и по телефону. Но проверка показала, что никакой взрывчатки нет.

В начале декабря после анонимных звонков об угрозе взрывов пришлось проверять девять столичных вокзалов. Тогда угроза также не подтвердилась.