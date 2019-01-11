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11.01.2019 22:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве задержали позвонившего о "минировании" Павелецкого вокзала

Текст: Наталья Козлова

Подозреваемый в заведомо ложном сообщении о минировании Павелецкого вокзала в Москве задержан, сообщили в полиции. Имя и мотивы злоумышленника пока выясняются, известно лишь, что задержанный сделал это "из хулиганских побуждений".

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Напомним, что сегодня все экстренные службы города проверяли Павелецкий вокзал, после полученного сообщения об угрозе взрыва. Угроза была анонимной и по телефону. Но проверка показала, что никакой взрывчатки нет.

В начале декабря после анонимных звонков об угрозе взрывов пришлось проверять девять столичных вокзалов. Тогда угроза также не подтвердилась.

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