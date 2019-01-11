В Москве запустят уличную систему распознавания лиц

В этом году на улицах Москвы появится система распознавания лиц пешеходов. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал мэр Сергей Собянин.

Программный комплекс, позволяющий узнать в лицо практически любого человека, установят на уличных камерах. Станет возможно выловить в толпе, например, злоумышленника, который находится в федеральном розыске. "Преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться", - заявил глава города.

Ранее такую систему уже внедрили в метро. И она уже дает результаты. Недавно "РГ" писала, как одна из "умных" камер выловила среди сотен пассажиров мужчину, которого давно разыскивали за крупное мошенничество.

В обшей сложности в Москве сейчас работают более 167 тысяч камер уличного наблюдения. "Нет ничего идеального, но во многом благодаря современной системе видеонаблюдения Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов в мире", - подчеркнул Собянин.