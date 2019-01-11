В Подмосковье открываются пункты приема новогодних елок

90 пунктов приема новогодних елок от населения начнут работу в крупных городах Подмосковья с 15 января. Туда можно будет сдать ели, сосны и пихты, которые радовали жителей области в новогоднюю ночь.

Использованные хвойные пойдут на доброе дело. Их в специальных дробилках измельчат в мелкую щепу, которая затем будет превращена в компост, используемый при посадке новых деревьев во время областных акций "Лес Победы" и "Посади свое дерево". "Рассчитываем, что в пункты приема новогодних елок придут не менее 300 тысяч человек, которые принесут 150 тысяч кубических метров хвои", - заявил министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин. Он напомнил, что хвойные перед сдачей обязательно нужно освободить от мишуры и других украшений.

Все адреса пунктов приема елок можно найти на сайтах областного министерства жилищно-коммунального хозяйства и ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья.