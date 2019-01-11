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11.01.2019 14:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Подмосковье открываются пункты приема новогодних елок

Текст: Ирина Рыбникова

90 пунктов приема новогодних елок от населения начнут работу в крупных городах Подмосковья с 15 января. Туда можно будет сдать ели, сосны и пихты, которые радовали жителей области в новогоднюю ночь.

Непроданным новогодним елкам нашли новое применение

Использованные хвойные пойдут на доброе дело. Их в специальных дробилках измельчат в мелкую щепу, которая затем будет превращена в компост, используемый при посадке новых деревьев во время областных акций "Лес Победы" и "Посади свое дерево". "Рассчитываем, что в пункты приема новогодних елок придут не менее 300 тысяч человек, которые принесут 150 тысяч кубических метров хвои", - заявил министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин. Он напомнил, что хвойные перед сдачей обязательно нужно освободить от мишуры и других украшений.

Все адреса пунктов приема елок можно найти на сайтах областного министерства жилищно-коммунального хозяйства и ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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