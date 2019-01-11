В Подмосковье соцсети спасли мужчину, зараженного бешенством

Жителю поселка Ильинский Раменского района Подмосковья чуть было не стоило жизни желание помочь собаке, сбитой машиной. Собака, укусившая своего спасителя, пока он грузил ее в свой автомобиль, чтобы доставить в ветеринарную клинику, оказалась больна бешенством.

В последний день новогодних каникул 34-летний Владимир из Ильинского ехал с ребенком кататься на тюбингах, когда увидел на дороге женщину, склонившуюся над сбитой собакой. Доброе сердце не позволило Владимиру проехать мимо - он вызвался доставить пса в ветеринарку. Когда укладывал собаку на сиденье своей машины, она прикусила мужчине руку - до крови.

Ветеринары в больнице обработали руку Владимира антисептиком, да и отпустили его с богом, не спросив адреса - рана оказалась пустяковой. А вот собаку спасти не смогли, она умерла на операционном столе. И, к сожалению, пришедшие через день результаты анализа показали - пес был болен бешенством.

Сотрудники ветеринарки кинулись искать Владимира, чтобы срочно сделать ему серию уколов от бешенства - при этой болезни счет идет на часы. Нашли его с помощью соцсетей, в которых разместили картинки с камер видеонаблюдения ветеринарной клиники. Причем сам Владимир в соцсети в эти дни не заходил, но его узнали друзья и соседи, которые стали звонить и писать мужчине. Через пару часов он уже был в больнице, где ему ввели сыворотку против неизлечимой болезни. Врачи уверяют - с добрым молодым человеком все будет в порядке, он попал в руки медиков вовремя.