К ликвидации завалов на Бурейском водохранилище привлечены войска

Подразделения Инженерных и Железнодорожных войск, оснащенные специальной техникой, а также армейская и транспортная авиация привлечены для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на Бурейском водохранилище в Хабаровском крае. Об этом в пятницу сообщает министерство обороны России.

11 декабря произошло обрушение скального массива в водохранилище. Как рассказали в военном ведомстве, в район Бурейского водохранилища для выполнения рекогносцировки уже вылетела оперативная группа Минобороны РФ и Восточного военного округа. Отмечается, что силы и средства военных задействованы по поручению президента России Владимира Путина. Армейские подразделения займутся расчисткой русла и проведением буровзрывных работ с целью восстановления нормального гидрологического режима водохранилища. "Военные инженеры на месте определят необходимый состав сил и средств для проведения работ на месте обвала с учетом удаленности от населенных пунктов и транспортных коммуникаций, а также сложных погодных условий. Поскольку в регионе наблюдаются очень низкие температуры", - рассказали в Минобороны.

Военные пояснили, что оперативная ликвидация последствий ЧП необходима, поскольку при наступлении весеннего половодья повышение уровня воды может повлечь подтопление отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали.