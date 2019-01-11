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11.01.2019 05:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке истребителям ТОФ пришлось дозаправиться ночью в воздухе

Текст: Дина Непомнящая

Летчики-истребители отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота, осуществляя полет в районе полуострова Камчатка, отработали один из самых сложных элементов - воздушную дозаправку в ночных условиях.

Выполнять задачу пришлось на высотах от шести до семи тысяч метров на скорости около 500 километров в час.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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"Экипажи самолетов МиГ-31 приближались к выпущенной штанге воздушного танкера Ил-78М, контактировали с конус-датчиком заправщика, после чего выдерживали место в строю до полной заправки", - рассказали "РГ" в пресс-службе ВВО по ТОФ.

Дозаправка делалась как одиночно, так и парами. Усложняло отработку элемента отсутствие видимых ориентиров.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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