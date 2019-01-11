На Камчатке истребителям ТОФ пришлось дозаправиться ночью в воздухе

Летчики-истребители отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота, осуществляя полет в районе полуострова Камчатка, отработали один из самых сложных элементов - воздушную дозаправку в ночных условиях.

Выполнять задачу пришлось на высотах от шести до семи тысяч метров на скорости около 500 километров в час.

"Экипажи самолетов МиГ-31 приближались к выпущенной штанге воздушного танкера Ил-78М, контактировали с конус-датчиком заправщика, после чего выдерживали место в строю до полной заправки", - рассказали "РГ" в пресс-службе ВВО по ТОФ.

Дозаправка делалась как одиночно, так и парами. Усложняло отработку элемента отсутствие видимых ориентиров.