Жителей Камчатки предупредили о лавинной опасности

Штормовое предупреждение объявило Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным специалистов, с 12 по 14 декабря на территориях Елизовского и Усть-Камчатского районов возможны сходы лавин.

Ранее жителей Камчатки также информировали о другом опасном природном явлении - волнах в акватории Тихого океана в Беринговом море высотой до десяти метров.

Изначально шторм прогнозировали на 11 января. Однако сейчас синоптики предупреждают, что волнение в центральной и северо-западной части Берингова моря сохранится до середины ночи 13 января. А вблизи восточного побережья Камчатки - до вечера того же дня.