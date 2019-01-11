Новости

The Economist назвал рубль самой недооцененной валютой 08:41
Жителей Камчатки предупредили о лавинной опасности 08:41
Овечкин занял третье место в НХЛ по голам в пустые ворота 08:28
Новая полоса в Шереметьево не может полноценно работать 08:27
Ученые нашли связь между размером мозга и ожирением 07:40
В Якутии два бензовоза с топливом провалились под лед 07:36
Абэ подтвердил намерение посетить Россию в январе 07:15
В омской мечети произошел пожар 07:00
СМИ: Белый дом готовится к введению режима ЧП в США 06:50
Три человека погибли в результате столкновения судов в Корее 06:46
Пенсии на Украине за последние пять лет уменьшились в два раза 06:13
В Канаде десятки тюленей заполнили город 05:57
Эквадор предложил Ассанжу сдаться властям Британии 05:44
На Камчатке истребители ТОФ дозаправились ночью в воздухе 05:44
США заблокировали "сделку века" по F-16 между Израилем и Хорватией 05:20
Минфин США снимет санкции с "Русала" 05:03
При пожаре в Амурской области погиб пожилой мужчина 04:41
Власти Перу отозвали из Венесуэлы своего временного поверенного 04:26
Вблизи Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1 04:18
Китай успешно вывел на орбиту телекоммуникационный спутник 04:10
В Словакии при столкновении поезда и грузовика пострадали семь человек 03:48
Сенатор Грэм призвал Трампа ввести режим ЧП для финансирования стены 03:30
Полиция одобрила забор образца ДНК Криштиану Роналду 03:08
Турция не откажется от закупки С-400 в пользу ЗРК Patriot 02:19
В Саудовской Аравии 40 тысяч женщин получили водительские права 01:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Что принесет 2019 год в экономике
Что принесет 2019 год в экономике
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
11.01.2019 08:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителей Камчатки предупредили о лавинной опасности

Текст: Дина Непомнящая

Штормовое предупреждение объявило Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным специалистов, с 12 по 14 декабря на территориях Елизовского и Усть-Камчатского районов возможны сходы лавин.

Жителей Камчатки предупредили о девятиметровых волнах

Ранее жителей Камчатки также информировали о другом опасном природном явлении - волнах в акватории Тихого океана в Беринговом море высотой до десяти метров.

Изначально шторм прогнозировали на 11 января. Однако сейчас синоптики предупреждают, что волнение в центральной и северо-западной части Берингова моря сохранится до середины ночи 13 января. А вблизи восточного побережья Камчатки - до вечера того же дня.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минфин США снимет санкции с "Русала"
Яйца в России стали продавать девятками
Пенсии на Украине за последние пять лет уменьшились в два раза
Павел Дуров решил ликвидировать Telegram Messenger LLP
Овечкин занял третье место в НХЛ по голам в пустые ворота