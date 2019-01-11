В Якутии два бензовоза с топливом провалились под лед

В Якутии на реке Алдан в пятницу провалились под лед два бензовоза, перевозившие дизельное топливо. В этом месте не очень глубоко, поэтому машины не ушли под воду полностью.

Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ, водители не пострадали - они смогли самостоятельно выбраться из кабин. Причиной ЧП стал несанкционированный выезд тяжело груженых автомобилей на лед в стороне от официальной переправы.

Обе машины следовали из Якутска в поселок Хандыга. В цистерны каждой было залито по 30 кубометров топлива.

Госинспекторы охраны природы определили, что из цистерны одного автомобиля часть солярки вылилась на лед. Возбуждено административное дело. Размер ущерба, нанесенный реке, будет определен после расчета объема разлитых нефтепродуктов.

Владелец груза уже перекачал топливо из цистерн провалившихся автомобилей в другие бензовозы. Сейчас идет работа по извлечению машин из ледового плена.