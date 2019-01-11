В Приморье спасли из капкана редкого лесного кота

Дальневосточного лесного кота, попавшего в капкан, нашли в Партизанском районе Приморья, сообщает пресс-служба администрации края.

В капкане у дороги его обнаружил местный житель. Животное отправили в центр реабилитации тигров и других редких животных, где оно уже идет на поправку.

"Его жизни и здоровью ничего не угрожает. После лечения кот будет выпущен в дикую природу", - говорит директор департамента охотничьего надзора Дмитрий Панкратов.

Справка "РГ"

Дальневосточный лесной кот считается родственником амурского тигра и дальневосточного леопарда. Эти кошки настолько скрытные и осторожные, что их точная численность до сих пор остается для исследователей загадкой. Занесен в Красную книгу.