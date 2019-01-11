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11.01.2019 15:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Губернатор Ульяновской области рассказал о развитии региона в 2018 году

Текст: Владимир Кузьмин

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в пятницу рассказывал премьер-министру Дмитрию Медведеву о результатах развития региона в прошлом году и ближайших планах. В 2018 году местная администрация зафиксировала, по словам ее главы, неуклонный рост, в частности, валового регионального продукта: "За последние три года он растет в среднем по 105 процентов и более". По приведенным данным государственной статистики, обрабатывающее производство тоже выросло более чем на 101 процент, за 100 процентов демонстрирует рост промышленность. "Нам удалось за 2018 год создать более 20 тысяч рабочих мест, в том числе порядка 7 тысяч - это высокотехнологичные рабочие места с высокой зарплатой", - заявил Морозов.

Фото: РИА Новости
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Например, в регионе решили заняться сферой возобновляемых источников энергии. Финская компания Fortum построила в Ульяновской области две больших ветровых электростанции и в первой половине этого года готова закончить завод лопастей для энергетических установок. Продукцию планируется поставлять не только на российский рынок, но и в другие страны. "Есть заказы и из стран СНГ - это и Казахстан, и Белоруссия, - и сейчас мы достаточно активно ведем со Средней Азией переговоры. Есть желание приобретать лопасти и у Китайской Народной Республики", - подтвердил Сергей Морозов спрос.

В первой половине года японская Isuzu приступит к строительству в области крупного автомобильного завода с полной локализацией. Сейчас, подчеркнул глава региона, изучается вопрос локализации производства двигателей. Заканчивает создание своего завода французская компания Legrand, специализирующаяся на производстве низковольтной аппаратуры - от бытовых выключателей до крупных трансформаторов. Вокруг запущенного завода "АэроКомпозит" постепенно формируется группа поставщиков новых материалов, которые будут использоваться возобновляемой энергетикой.

"Это только малая часть заводов, которые мы начинаем строить, где создаются рабочие места", - заверил губернатор Ульяновской области, поблагодарив премьер-министра за поддержку.

Власть Работа власти Регионы Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
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