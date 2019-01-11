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11.01.2019 11:53
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В Самаре создадут 3D-принтер для строительства базы на Луне

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Фото: Пресс-центр СамГТУ Фото: Пресс-центр СамГТУ
Фото: Пресс-центр СамГТУ

Ученые Самарского государственного технического университета разрабатывают гелиолитограф. Уникальный 3D-принтер предназначен для печати строительного материала и конструкций из лунного грунта, из которого предполагается возвести российскую базу на Луне. Об этом "РГ" сообщили в пресс-центре вуза.

- Мы предложили использовать имеющиеся у нас разработки для освоения Луны. Усовершенствовав имеющуюся технологию 3D-печати, мы сконструировали модель робототехнического комплекса - гелиолитографической лаборатории для строительного производства, - пояснил доцент кафедры инновационного проектирования вуза Антон Раков.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Благодаря направленной с помощью четырех зеркал солнечной энергии гелиолитограф направляет лунный грунт на наращиваемую поверхность. В итоге из лунного песка - реголита - можно получить камень. Это идеальный строительный материал для лунной среды, считают ученые.

Реголит и получившиеся из него объекты можно перемещать специальным манипулятором. Из созданных таким образом лунных камней на спутнике Земли будут строить защитные конструкции над производственными объектами, энергетическими установками или даже жилыми модулями.

Также Антон Раков предполагает, что частью лунной застройки станет ларифуга - ходящая архитектура. Это еще одно изобретение дизайнеров и IT-специалистов самарского политеха.

Однако начать застройку Луны ученые предлагают с символичного монумента "Покорителям космоса". А первым стратегическим сооружением станет каменное укрытие для мобильных лунных станций. Этот объект будет укрывать от солнечной вспышки и радиации станции. Сначала под каменным "панцирем" спрячут животных, а после успешных испытаний укрытия - мобильную станцию с людьми.

Появится и первая лунная гостиница для вахтовых сотрудников. А дальше здесь вырастут производственные площадки, на которых будут добываться ресурсы, отправляемые на Землю.

Общество Наука Общество Космос Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
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