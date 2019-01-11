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11.01.2019 23:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Чтение руками

Волонтеры делают книжки для слепых детей
Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга №7761 (3)
Общественная организация волонтеров при Покровском храме Саратова получила грант президента РФ для создания книг для слепых детей. Уже несколько лет прихожане и примкнувшие к ним неравнодушные саратовцы занимаются благородным делом - создают специальные тактильные книжки, рассчитанные на слепых и слабовидящих детей.
Саратовская школа-интернат располагает самой большой коллекцией тактильных книг в нашей стране Фото: Андрей Куликов/РГ Саратовская школа-интернат располагает самой большой коллекцией тактильных книг в нашей стране Фото: Андрей Куликов/РГ
Саратовская школа-интернат располагает самой большой коллекцией тактильных книг в нашей стране Фото: Андрей Куликов/РГ

Книжки-игрушки

О книжках, написанных шрифтом Брайля, слышали все, а вот тактильные книжки не так широко известны, хотя для развития детей с ограниченными возможностями здоровья они не менее важны.

Второклассник Семен из школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам N 3 Саратова читает сказку "Гуси-лебеди". Левой рукой мальчик ведет по тексту, сделанному шрифтом Брайля, а правой прикасается к иллюстрации на соседней странице: там по небу летят сказочные гуси Бабы-яги. Я присматриваюсь: гуси и впрямь как будто волшебные, они действительно покрыты натуральными птичьими перьями, а лапки и клювы у них твердые. Внизу на земле растет пушистая трава, тоже похожая на настоящую. А на следующей страничке объемная печка - похоже, сделанная из гипса - которую можно всю ощупать-потрогать и даже вытащить пальцами печную заслонку.

Фото: Из архива Ольги Шелест
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9-летняя Катя показывает мне другую книжку по сказке Виталия Бианки. Мышонок в ней может спрятаться от лисицы в уютную норку. В кладовке, куда лисе не добраться, у мышонка всякие припасы, их реально потрогать руками: практически не отличимый от настоящего колосок с зернышками, ягоды, желудь, из него, по мнению девочки, в дальнейшем вполне может вырасти "желудевое дерево".

- Шесть лет назад в нашей школе была всего одна тактильная книжка, а сейчас у нас, наверное, самое большое собрание таких книг в стране, - рассказывает заместитель директора школы-интерната по учебно-воспитательной работе Лариса Емелина.

Библиотечная комната, где хранятся тактильные книжки, выглядит непривычно. Чем-то напоминает камеру хранения - вдоль стен установлены широкие стеллажи, на которых стоят огромные и пухлые книжки-игрушки. Персонажи в таких книжках нередко выполнены в виде куколок, их можно брать руками, переносить с одной страницы на другую.

Откуда в теремке Дымок

- Наши дети особенные. Взять простенькую строчку: "Стоит в поле теремок, из трубы идет дымок". В этом предложении шесть слов, как вы думаете, сколько из них понятны слепому ребенку?- спрашивает меня тифлопедагог (учитель, работающий с детьми с нарушением зрения) школы-интерната Людмила Мясникова и сама же отвечает: - Одно слово: "Стоит". Что такое поле, эти дети не знают, что такое теремок - тем более. Можно объяснить: мол, теремок - это красивый домик. Но слепой ребенок воспринимает дом как дверь в подъезд, ступеньки и перила лестницы, увидеть здание целиком он не может. Трубу такие дети считают батареей отопления, а дымок в их представлении... это вообще-то кот Дымок.

Преподаватели говорят, что у слепых детей хорошая память, они запоминают много слов, но зачастую у них нет четкого представления о самом предмете, которое этим словом выражается. Восполнить эти проблемы в восприятии окружающего мира малышам отчасти и помогают тактильные книжки.

Чтобы снег под пальцами читателя хрустел как настоящий, под бумагу или ткань закладывается крахмал

- Однажды мы читали детям сказку про Колобка, ребенок спрашивает: "Почему Колобок катится? Ведь Колобок - он. Значит, это мальчик. У него ручки и ножки, как же он может катиться?" - рассказывает Людмила Владимировна.

Дети, которые читают руками тактильную книжку про Колобка, на такие вопросы могут самостоятельно найти ответ. Могут потрогать Колобка руками и убедиться, что он круглый и действительно хорошо катится. Только в книжке, которая хранится в школе, Колобок привязан еще веревочкой, чтобы не потерялся. А когда плутовка-лиса обманывает Колобка и съедает, в книжке-игрушке его еще можно спрятать в животе лисы, что дети и делают с большим удовольствием.

Книгоиздатели-любители

Все эти чудесные книги делают прихожане Покровской церкви в Саратове.

- За все годы волонтеров, которые нам помогали, было, наверное, не меньше сотни, постоянно работает человек десять-пятнадцать, книжки делаем в свободное от основной работы время. Художники-профессионалы, мастера народных промыслов как-то в нашем проекте не прижились, хотя мы много раз к ним обращались, - рассказывает координатор проекта Ольга Сигарева.

Среди участников проекта есть парикмахер, экономист, электрик тяговой трамвайной подстанции, врач, чиновник.

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Каждое такое издание требует кропотливой работы, подборки материала и отнимает немало времени. Одну из больших сказок "Двенадцать месяцев" автору пришлось делать... девять месяцев.

Книгоиздатели стараются, чтобы такие книжки дали как можно больше информации ребенку. Если в книге используется деревянная утварь - она из дерева, если посуда - ее лепят из глины, одежда у героев зачастую сшита из лоскутков разной ткани, чтобы снег под пальцами читателя хрустел как настоящий, под бумагу или ткань закладывается крахмал.

Волонтеры начинали с обычных сказок. Теперь рукодельницы, а в основном книгоизданием занимаются женщины, во многом переключились на учебные пособия, которые, как они надеются, помогут особенным детям лучше ориентироваться в нашем мире.

Светлана Шеславцева работает экономистом, она пришла в Покровский храм после того, как увидела сюжет про изготовление тактильных книг для особенных детей по телевидению.

- Раньше никогда рукоделием не занималась и, когда ехала первый раз, думала, что, может быть, смогу помочь деньгами, закупить нужные ткани, материалы, - рассказывает Светлана Викторовна.

В результате же сама стала книгоиздателем: сначала сделала сказку про Дюймовочку, потом целую серию книжек с заданиями на логику.

Еще одному волонтеру медику Елене Берлин, наоборот, всегда все хотелось делать своими руками. Она вспоминает, что, когда жила в Ульяновске, расписала стены своего подъезда картинками с веселым воробьем, чтобы у соседей было хорошее настроение.

Впервые тактильные книжки увидела на выставке.

- Посмотрела и подумала, что я так никогда не смогу, - вспоминает Елена Львовна. Священник Покровского храма отец Кирилл, который и наладил среди прихожан производство книг для слепых детей, посоветовал ей разработать сначала проект книжки, чтобы понять, о чем она должна быть. А Елена Львовна сделала сразу семь проектов, а потом семь разных книжек.

В этом году женщина создала три одинаковых пособия по геометрии.

- Ведь это же гораздо удобней, на уроки с таким учебником смогут заниматься сразу несколько детей, - объясняет она.

Способные ученики

Некоторые волонтеры не только делают книги, но еще и постоянно ездят в школу-интернат заниматься с детьми. Как рассказывает замдиректор школы-интерната Лариса Емелина, такая помощь тоже очень востребована, поскольку учителя загружены учебными делами, на проведение дополнительных занятий, во время которых можно читать тактильные книжки, у них не всегда хватает времени.
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- Мне кажется, любому ребенку сказки интересны, тем более такие, где можно героев потрогать руками, поиграть с ними, а незрячие дети очень сообразительные, быстро все улавливают, - делится Светлана Шеславцева.

По мнению волонтеров, слепые и слабовидящие дети не только особенные, но еще и талантливые.

- В школе-интернате, например, есть слабовидящая девочка, она вышивает бисером по схемам, как ее мама научила, справляется с работой, которая не всякому зрячему человеку по силам, - рассказывает еще один волонтер Ольга Григорьева.

Полученный грант волонтеры рассчитывают потратить на закупку швейных машинок, ткани, фетра, красок и прочих декоративных материалов, расход которых большой, а стоят они дорого. Однако главная проблема все же не в недостатке средств, а в нехватке рабочих рук.

- Любой человек может нам помочь. Чтобы пуговицы пришить, большого умения не требуется, а всему остальному мы научим, объясним, если что-то будет непонятно. Не зря же говорят: талант - это то, чем ты можешь поделиться, - говорит Ольга Сигарева.

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Координаты участников проекта есть на сайте Покровского храма в Саратове в рубрике "социальная работа"

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