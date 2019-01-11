Новости

Сторожевик ЧФ проводил корабль США из Черного моря 15:06
ОБСЕ выступила против недопуска наблюдателей из России на выборы в Киев 15:02
Астрономы объяснили происхождение таинственного небесного объекта 15:00
Во Владивостоке 15 человек пострадали в массовом ДТП 14:59
Физики нашли возможный портал в другое измерение 14:58
Москву накроет мощный снежный циклон 14:57
В Москве запустят уличную систему распознавания лиц 14:50
Самолет экстренно сел в Ульяновске из-за проблем с шасси 14:49
Американцу отрубило голову винтом вертолета 14:48
Создатель "Зловещих мертвецов" анонсировал свой новый фильм ужасов 14:45
В Удмуртии завели дело на гендиректора "Ижавиа" 14:43
В Ингушетии уволили врача роддома, где ребенку заклеили рот пластырем 14:41
В Ford заявили о нескольких вариантах развития бизнеса в России 14:37
Американское издание назвало Федора Емельяненко "возвращением года" 14:33
МИД РФ: Американцу Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже 14:29
Тела двух людей нашли в подмосковном гараже 14:28
В Ялте восстановят рухнувшую подпорную стену 14:25
Cadillac XT5: сможет ли "американец" соперничать с X3, Q5 и GLC 14:25
В Госдуме назвали ничтожным заявление Порошенко о стабильности 14:04
В Подмосковье открываются пункты приема новогодних елок 14:02
Volkswagen Tiguan получил в России версию All Inclusive 14:01
В Подмосковье соцсети спасли мужчину, зараженного бешенством 13:55
Захарова: Расширение взаимодействия с Беларусью не подлежит сомнению 13:53
В Петербурге живодеров предложили наказывать с 14 лет 13:52
В Ленобласти пять человек пострадали в ДТП 13:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
Как повлияют на людей "умные" холодильники и гибкие смартфоны
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
В "РГ" пройдет пресс-конференция о дачном законодательстве
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
Опрос: Сколько вы готовы потратить на летний отдых в России
11.01.2019 14:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Удмуртии завели дело на гендиректора "Ижавиа"

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Удмуртии возбудили дело в отношении гендиректора "Ижавиа" Александра Синельникова. Об этом "РГ" сообщила старший помощник приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Майя Иванова.

В Красноярске проверят семичасовую задержку рейса в Москву

По ее словам, с 30 на 31 декабря 2018 года произошла задержка рейсов Самара-Сочи и Самара-Симферополь, которые должна была выполнить удмуртская авиакомпания. Инцидент произошел из-за не вовремя поступившей оплаты за топливо. В результате инцидент привел к последующей задержке 13 других рейсов (в некоторых случаях свыше 10 часов), пострадало более тысячи человек.

По факту происшествия удмуртская транспортная прокуратура провела проверку. По ее материалам следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК России ("Халатность"). Максимальное наказание по ней - арест на срок до трех месяцев.

В "Ижавиа" ситуацию пока не комментируют.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Американцу Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже
В Госдуме назвали ничтожным заявление Порошенко о стабильности
Захарова: Расширение взаимодействия с Беларусью не подлежит сомнению
Птицефабрика объяснила решение об упаковке яиц по девять штук
Москву накроет мощный снежный циклон