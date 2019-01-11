В Удмуртии завели дело на гендиректора "Ижавиа"

В Удмуртии возбудили дело в отношении гендиректора "Ижавиа" Александра Синельникова. Об этом "РГ" сообщила старший помощник приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Майя Иванова.

По ее словам, с 30 на 31 декабря 2018 года произошла задержка рейсов Самара-Сочи и Самара-Симферополь, которые должна была выполнить удмуртская авиакомпания. Инцидент произошел из-за не вовремя поступившей оплаты за топливо. В результате инцидент привел к последующей задержке 13 других рейсов (в некоторых случаях свыше 10 часов), пострадало более тысячи человек.

По факту происшествия удмуртская транспортная прокуратура провела проверку. По ее материалам следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК России ("Халатность"). Максимальное наказание по ней - арест на срок до трех месяцев.

В "Ижавиа" ситуацию пока не комментируют.