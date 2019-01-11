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11.01.2019 12:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ульяновске возгорание в ТЦ потушили без эвакуации посетителей

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)

10 января около 16.00 в торговом центре в Ульяновске возле детской игровой площадки произошло возгорание светильника. По словам очевидцев, сотрудники центра потушили огонь своими силами, но при этом не провели эвакуацию посетителей.

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ГУ МЧС России по Ульяновской области проводит по факту возгорания доследственную проверку, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

- В ходе проверки будет установлено, соответствует ли действительности информация очевидцев о том, что сотрудники ТЦ якобы не провели эвакуацию посетителей, в том числе детей, - рассказала начальник пресс-службы Елена Сихарулидзе. - Пожарная сигнализация торгового центра сработала, на место выехали сотрудники подразделений МЧС, возгорание было ликвидировано еще до их прибытия.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск РГ-Видео
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