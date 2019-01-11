В Ульяновске возгорание в ТЦ потушили без эвакуации посетителей

10 января около 16.00 в торговом центре в Ульяновске возле детской игровой площадки произошло возгорание светильника. По словам очевидцев, сотрудники центра потушили огонь своими силами, но при этом не провели эвакуацию посетителей.

ГУ МЧС России по Ульяновской области проводит по факту возгорания доследственную проверку, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

- В ходе проверки будет установлено, соответствует ли действительности информация очевидцев о том, что сотрудники ТЦ якобы не провели эвакуацию посетителей, в том числе детей, - рассказала начальник пресс-службы Елена Сихарулидзе. - Пожарная сигнализация торгового центра сработала, на место выехали сотрудники подразделений МЧС, возгорание было ликвидировано еще до их прибытия.