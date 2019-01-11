Жителям пермского села пришлось добираться домой, пролезая под забором

В селе Устиново Пермского края предприниматель построил склад и окружил его забором. Новостройка преградила пешеходные маршруты. Единственная возможность добраться домой для многих жителей села - это пролезть под ограждением.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, жители Устиново обратились в суд, который встал на их сторону и обязал предпринимателя освободить пешеходный проход - переместить забор в сторону на 2,75 метра. Однако в установленный срок строение перенесено не было. В связи с этим приставом запланирован выезд в адрес нарушителя для проверки исполнения судебного решения.

Если предприниматель и дальше будет препятствовать проходу сельчан к своим домам, то его ожидает штраф за неисполнение решения суда, а также обязанность выплатить компенсацию морального вреда своим соседям.