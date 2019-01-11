Новости

The Economist назвал рубль самой недооцененной валютой 08:41
Жителей Камчатки предупредили о лавинной опасности 08:41
Овечкин занял третье место в НХЛ по голам в пустые ворота 08:28
Новая полоса в Шереметьево не может полноценно работать 08:27
Ученые нашли связь между размером мозга и ожирением 07:40
В Якутии два бензовоза с топливом провалились под лед 07:36
Абэ подтвердил намерение посетить Россию в январе 07:15
В омской мечети произошел пожар 07:00
СМИ: Белый дом готовится к введению режима ЧП в США 06:50
Три человека погибли в результате столкновения судов в Корее 06:46
Пенсии на Украине за последние пять лет уменьшились в два раза 06:13
В Канаде десятки тюленей заполнили город 05:57
Эквадор предложил Ассанжу сдаться властям Британии 05:44
На Камчатке истребители ТОФ дозаправились ночью в воздухе 05:44
США заблокировали "сделку века" по F-16 между Израилем и Хорватией 05:20
Минфин США снимет санкции с "Русала" 05:03
При пожаре в Амурской области погиб пожилой мужчина 04:41
Власти Перу отозвали из Венесуэлы своего временного поверенного 04:26
Вблизи Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1 04:18
Китай успешно вывел на орбиту телекоммуникационный спутник 04:10
В Словакии при столкновении поезда и грузовика пострадали семь человек 03:48
Сенатор Грэм призвал Трампа ввести режим ЧП для финансирования стены 03:30
Полиция одобрила забор образца ДНК Криштиану Роналду 03:08
Турция не откажется от закупки С-400 в пользу ЗРК Patriot 02:19
В Саудовской Аравии 40 тысяч женщин получили водительские права 01:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Что принесет 2019 год в экономике
Что принесет 2019 год в экономике
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
11.01.2019 08:46
Рубрика: Экономика
Проект: Наука

Тест по ДНК

Ученые нашли способ распознавать поддельные сырье и продукты
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири №7762 (4)
Ученые Алтайского госуниверситета создали уникальную методику, которая дает возможность распознавать по ДНК состав продуктов из мяса и овощей и выявлять подделки. Роспотребнадзор и Россельхознадзор смогут взять эти методики на вооружение, чтобы защитить потребителей и производителей от некачественной продукции и сырья.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- К нам обратились производители биологически активных продуктов с просьбой разработать метод, позволяющий подтверждать качество и соответствие биологического материала, который они используют в виде сырья, - сообщил корреспонденту "РГ" один из авторов методики, заведующий совместной лабораторией биоинженерии АлтГУ и Института химической биологии фундаментальной медицины СО РАН Максим Куцев. - В частности, крови марала. Это дорогой продукт, и желание производителей уберечься от подделок вполне понятно. Ведь порой под видом крови маралов некоторые поставщики предлагают менее ценное сырье, например, кровь крупного рогатого скота. Такая же ситуация - и с дорогостоящими маслами оливы, сои, кукурузы, сырье для которых также зачастую фальсифицируют.

Фото: iStock
Ученые запатентовали поддерживающий иммунитет хлеб

Научный проект поддержали региональные власти, и ученые АлтГУ получили краевой грант на разработку специализированной защиты от подделок.

Суть методики в том, что по ДНК определенного животного или растения специалисты могут установить качественный состав готового продукта или сырья. Базы ДНК уже есть, существовали и похожие научные разработки, но они не прошли аттестацию и из-за высокой сложности не были доступны широкому кругу потребителей. Теперь же эта проблема решена. Особенность проекта алтайских биоинженеров в том, что их методы легки в применении, поэтому могут использоваться службами государственного контроля - Роспотребнадзором и Россельхознадзором.

Аттестацию в Сибирском НИИ метрологии прошли пока две "защитные" методики - для измерения доли ДНК марала, крупного рогатого скота, свиньи и курицы, а также доли ДНК сои, кукурузы, подсолнечника и оливы. Ученые планируют разработать и аттестовать такую защиту и для других видов сырья и продуктов.

Экономика Товары и цены Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минфин США снимет санкции с "Русала"
Яйца в России стали продавать девятками
Пенсии на Украине за последние пять лет уменьшились в два раза
Павел Дуров решил ликвидировать Telegram Messenger LLP
Овечкин занял третье место в НХЛ по голам в пустые ворота