Ученые Алтайского госуниверситета создали уникальную методику, которая дает возможность распознавать по ДНК состав продуктов из мяса и овощей и выявлять подделки. Роспотребнадзор и Россельхознадзор смогут взять эти методики на вооружение, чтобы защитить потребителей и производителей от некачественной продукции и сырья.

- К нам обратились производители биологически активных продуктов с просьбой разработать метод, позволяющий подтверждать качество и соответствие биологического материала, который они используют в виде сырья, - сообщил корреспонденту "РГ" один из авторов методики, заведующий совместной лабораторией биоинженерии АлтГУ и Института химической биологии фундаментальной медицины СО РАН Максим Куцев. - В частности, крови марала. Это дорогой продукт, и желание производителей уберечься от подделок вполне понятно. Ведь порой под видом крови маралов некоторые поставщики предлагают менее ценное сырье, например, кровь крупного рогатого скота. Такая же ситуация - и с дорогостоящими маслами оливы, сои, кукурузы, сырье для которых также зачастую фальсифицируют.

Научный проект поддержали региональные власти, и ученые АлтГУ получили краевой грант на разработку специализированной защиты от подделок.

Суть методики в том, что по ДНК определенного животного или растения специалисты могут установить качественный состав готового продукта или сырья. Базы ДНК уже есть, существовали и похожие научные разработки, но они не прошли аттестацию и из-за высокой сложности не были доступны широкому кругу потребителей. Теперь же эта проблема решена. Особенность проекта алтайских биоинженеров в том, что их методы легки в применении, поэтому могут использоваться службами государственного контроля - Роспотребнадзором и Россельхознадзором.

Аттестацию в Сибирском НИИ метрологии прошли пока две "защитные" методики - для измерения доли ДНК марала, крупного рогатого скота, свиньи и курицы, а также доли ДНК сои, кукурузы, подсолнечника и оливы. Ученые планируют разработать и аттестовать такую защиту и для других видов сырья и продуктов.