Потребление алкоголя в СФО снижается. В частности, в Кузбассе в пересчете на чистый спирт сегодня потребляют семь литров на человека в год, тогда как еще десять лет назад было больше десяти литров (для сравнения: в России в среднем двенадцать-тринадцать литров).

Также в регионе наметилась тенденция к сокращению случаев острых отравлений спиртосодержащими напитками и наступающих в результате летальных исходов. По данным Роспотребнадзора, за последние три года первый показатель снизился вдвое - с 3 322 до 1 666, а второй - с 586 до 473.

Получается, что меры, принимаемые государством, реализующим концепцию снижения масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактики алкоголизма среди населения России до 2020 года, дают эффект.

Но при наличии эффективных мер, включающих ужесточение наказаний за распространение контрафакта, необходима доступная альтернатива последнему. Иными словами, люди, не имеющие достаточно средств, должны иметь возможность купить качественный алкоголь по доступной цене.

В последнее время в городах Кузбасса и других сибирских регионов в большом количестве открывают магазины по продаже приспособлений для самогоноварения. Можно ли считать это противовесом распространению контрафакта? Ни в коем случае. Такое спиртное - самый настоящий суррогат, априори вредный и опасный для здоровья. Ведь в домашних условиях практически невозможно обеспечить соблюдение стандартов, которых придерживаются на заводах. Потому убежден: неправильно, что домашнему производству крепких напитков в стране фактически дан зеленый свет.

Кроме того, самогонщики обеспечивают продукцией не только себя, у них автоматически появляется соблазн готовить зелье на продажу. А это уже уголовная статья.

Нужен специальный законодательный акт, ограничивающий сферу самогоноварения. К сожалению, непонятно, почему, но этот сегмент сегодня совершенно упускается из виду.