Новости

Немцы рассказали, что их раздражает в российских и британских туристах 10:25
Как защитить сибиряков от "винных напитков" 10:16
В Коми число пострадавших в ДТП с лесовозом выросло до 22 человек 10:10
Какие компании подняли цены на автомобили в России 10:08
В Подмосковье женщина украла миллион у соседа по коммуналке 09:56
Южная Корея серьезно увеличит расходы на военные нужды 09:51
Два истребителя Су-34 получили летчики военного аэродрома Шагол 09:49
В Ялте в переулке обрушилась опорная стена 09:47
СМИ: США начали вывозить военную технику из Сирии 09:42
Американский конгрессмен предложил США выйти из ООН 09:26
В Уральском федеральном университете произошел пожар 09:25
Четыре человека спасены из горящей квартиры в Москве 09:21
В Приморье спасли из капкана редкого лесного кота 09:05
В одном ролике собрали 12 легендарных машин из кино 09:02
The Economist назвал рубль самой недооцененной валютой 08:41
Жителей Камчатки предупредили о лавинной опасности 08:41
Овечкин занял третье место в НХЛ по голам в пустые ворота 08:28
Новая полоса в Шереметьево не может полноценно работать 08:27
Ученые нашли связь между размером мозга и ожирением 07:40
В Якутии два бензовоза с топливом провалились под лед 07:36
Абэ подтвердил намерение посетить Россию в январе 07:15
В омской мечети произошел пожар 07:00
СМИ: Белый дом готовится к введению режима ЧП в США 06:50
Три человека погибли в результате столкновения судов в Корее 06:46
Пенсии на Украине за последние пять лет уменьшились в два раза 06:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года
Что принесет 2019 год в экономике
Что принесет 2019 год в экономике
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
Как изменится жизнь россиян в первый месяц 2019 года
11.01.2019 09:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Нужны жесткость и альтернатива

Текст: Андрей Лопатин (главный нарколог Сибирского федерального округа )
Российская газета - Экономика Сибири №7762 (4)
Потребление алкоголя в СФО снижается. В частности, в Кузбассе в пересчете на чистый спирт сегодня потребляют семь литров на человека в год, тогда как еще десять лет назад было больше десяти литров (для сравнения: в России в среднем двенадцать-тринадцать литров).

Также в регионе наметилась тенденция к сокращению случаев острых отравлений спиртосодержащими напитками и наступающих в результате летальных исходов. По данным Роспотребнадзора, за последние три года первый показатель снизился вдвое - с 3 322 до 1 666, а второй - с 586 до 473.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Названы регионы Сибири с крупнейшим рынком нелегального алкоголя

Получается, что меры, принимаемые государством, реализующим концепцию снижения масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактики алкоголизма среди населения России до 2020 года, дают эффект.

Но при наличии эффективных мер, включающих ужесточение наказаний за распространение контрафакта, необходима доступная альтернатива последнему. Иными словами, люди, не имеющие достаточно средств, должны иметь возможность купить качественный алкоголь по доступной цене.

В последнее время в городах Кузбасса и других сибирских регионов в большом количестве открывают магазины по продаже приспособлений для самогоноварения. Можно ли считать это противовесом распространению контрафакта? Ни в коем случае. Такое спиртное - самый настоящий суррогат, априори вредный и опасный для здоровья. Ведь в домашних условиях практически невозможно обеспечить соблюдение стандартов, которых придерживаются на заводах. Потому убежден: неправильно, что домашнему производству крепких напитков в стране фактически дан зеленый свет.

Кроме того, самогонщики обеспечивают продукцией не только себя, у них автоматически появляется соблазн готовить зелье на продажу. А это уже уголовная статья.

Нужен специальный законодательный акт, ограничивающий сферу самогоноварения. К сожалению, непонятно, почему, но этот сегмент сегодня совершенно упускается из виду.

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Алкоголь и табак
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

The Economist назвал рубль самой недооцененной валютой
Минфин США снимет санкции с "Русала"
Яйца в России стали продавать девятками
Пенсии на Украине за последние пять лет уменьшились в два раза
Овечкин занял третье место в НХЛ по голам в пустые ворота