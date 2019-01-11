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11.01.2019 10:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Винный напиток - это нонсенс

Текст: Борис Богомолов (руководитель торговой компании)
Российская газета - Экономика Сибири №7762 (4)
Понятия "фальсификат" и "контрафакт" в Алтайском крае больше всего подходят к сегменту крепкого алкоголя - прежде всего водки. В регионе, где население, в основном сельское, занимается самогоноварением не только для собственных нужд, но и на продажу, это явный пример контрафактной продукции. Вдобавок крепкий алкоголь, в частности, водку, завозят из ближнего зарубежья - Казахстана. Это тоже контрафакт.

С вином другая ситуация. На полках магазинов и супермаркетов мы нередко видим продукцию не самого высокого качества. Но существующий ГОСТ позволяет ее продавать как винный напиток, хотя, конечно, "напиток", разлитый в бутылки 0,7 литра и продаваемый по цене семьдесят-девяносто рублей, по определению не может быть вином. Он состоит из винного материала - по ГОСТу его должно быть не менее пятидесяти процентов, а также сахара и спирта.

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С 1 января 2019 года в России выросла минимальная розничная цена на водку - с 205 до 216 рублей за бутылку. Государство защищает крепкие напитки вроде водки, бренди и коньяка, а вино пока нет. Хотя хорошо уже то, что появилось понятие "винный напиток" - несколько лет назад такой продукт считался вином. Под определенную защиту попало игристое вино, которое мы по советской привычке называем шампанским. В 2017 году у него появилась минимальная розничная цена - 165 рублей. На мой взгляд, должна быть и минимальная цена на столовое вино - хотя бы 150 рублей, а лучше 200, потому что его делать намного сложнее, чем водку, да и стандартный объем винной бутылки больше на 200 миллилитров.

Пока далеко не все покупатели обращают внимание на надписи "винный напиток" или "специально крепленое вино", набранные мелким шрифтом на контрэтикетке. Однако культура потребителя все же растет, как и рынок продаж тихих и игристых вин. А люди все чаще задумываются, что за продукт они встречают на полках магазинов по сто рублей за бутылку. Вино есть вино, а "винный напиток" - тот самый нонсенс.

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Алкоголь и табак
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