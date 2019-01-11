Красноярские сурикаты стали героями необычного видео

Красноярский зоопарк опубликовал панорамное видео, снятое в вольере сурикатов. Камера с углом обзора 360 градусов была установлена посреди помещения.

Любопытные зверьки вскоре привыкли к новому предмету, стали трогать его и пытаться съесть.

При помощи курсора поле зрения камеры можно менять и таким образом следить за поведением животных. Администрация зоопарка предложила горожанам написать, каких еще зверей те хотели бы увидеть на видео.

Сурикаты - млекопитающие семейства мангустовых. Обитают в Южной Африке, питаются в основном насекомыми, но не брезгуют змеями и ящерицами.