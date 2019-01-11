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11.01.2019 13:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Красноярские сурикаты стали героями необычного видео

Текст: Антон Валагин

Красноярский зоопарк опубликовал панорамное видео, снятое в вольере сурикатов. Камера с углом обзора 360 градусов была установлена посреди помещения.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Любопытные зверьки вскоре привыкли к новому предмету, стали трогать его и пытаться съесть.

При помощи курсора поле зрения камеры можно менять и таким образом следить за поведением животных. Администрация зоопарка предложила горожанам написать, каких еще зверей те хотели бы увидеть на видео.

Сурикаты - млекопитающие семейства мангустовых. Обитают в Южной Африке, питаются в основном насекомыми, но не брезгуют змеями и ящерицами.

Общество Природа Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск РГ-Видео
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