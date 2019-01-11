Новосибирский губернатор вручил медикам ключи от новых машин "скорой"

Новосибирским медикам передали ключи от 24-х новых автомобилей скорой помощи различных типов. В мероприятии приняли руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения муниципальных образований региона. Губернатор Андрей Травников вместе с медиками осмотрел внутреннее медицинское оснащение новых "скорых" на базе автомашин марок "ГАЗель", УАЗ и "Соболь".

15 машин на базе "Газелей" были вручены областной Станции скорой медицинской помощи. По одной машине различных марок передано Бердской центральной городской больнице, Искитимской горбольнице, Новосибирской клинической районной больнице №1, Ордынской, Мошковской, Сузунской, Чулымской, Карасукской и Кочковской ЦРБ.

"В 2018 году мы приобрели 36 новых автомобилей. Примерно такими темпами нужно закупать санитарную технику ежегодно. Очень важно, что в новых национальных проектах, в национальном проекте "Здоровье", которые запущены по указанию президента Владимира Путина, направление по приобретению санитарной техники также присутствует. Также важно, что машины настолько насыщены оборудованием, что это позволяет проводить и реанимационные мероприятия. Можно оказывать помощь и фактически спасать жизни людей на местах, в самых отдаленных уголках нашей области", - подчеркнул Андрей Травников, отвечая на вопросы журналистов по итогам мероприятия.

Справка

В 2018 году постановлениями правительства РФ для Новосибирской области было выделено 28 автомобилей скорой медицинской помощи на сумму 78,2 миллиона рублей. Еще четыре автомобиля поступят в наш регион в течение следующей недели.