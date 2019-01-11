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11.01.2019 15:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирский губернатор вручил медикам ключи от новых машин "скорой"

Текст: Сергей Иванов (Новосибирск)
Новосибирским медикам передали ключи от 24-х новых автомобилей скорой помощи различных типов. В мероприятии приняли руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения муниципальных образований региона. Губернатор Андрей Травников вместе с медиками осмотрел внутреннее медицинское оснащение новых "скорых" на базе автомашин марок "ГАЗель", УАЗ и "Соболь".
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

15 машин на базе "Газелей" были вручены областной Станции скорой медицинской помощи. По одной машине различных марок передано Бердской центральной городской больнице, Искитимской горбольнице, Новосибирской клинической районной больнице №1, Ордынской, Мошковской, Сузунской, Чулымской, Карасукской и Кочковской ЦРБ.

"В 2018 году мы приобрели 36 новых автомобилей. Примерно такими темпами нужно закупать санитарную технику ежегодно. Очень важно, что в новых национальных проектах, в национальном проекте "Здоровье", которые запущены по указанию президента Владимира Путина, направление по приобретению санитарной техники также присутствует.  Также важно, что машины настолько насыщены оборудованием, что это позволяет проводить и реанимационные мероприятия.  Можно оказывать помощь и фактически спасать жизни людей на местах, в самых отдаленных уголках нашей области", - подчеркнул Андрей Травников, отвечая на вопросы журналистов по итогам мероприятия.

Справка

В 2018 году постановлениями правительства РФ для Новосибирской области было выделено 28 автомобилей скорой медицинской помощи на сумму 78,2 миллиона рублей. Еще четыре автомобиля поступят в наш регион в течение следующей недели.

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