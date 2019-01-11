Контрафактный алкоголь может быть как низкого, так и высокого качества. Его главная отличительная особенность - изготовление и реализация с нарушением исключительных прав правообладателя - владельца торговой марки. Фальсифицированный суррогатный алкоголь - это то, что стоит на самой низкой ступени рынка.

Его производители вообще не утруждают себя соблюдением качества и сходства с оригинальным брендированным товаром. По оценкам минздрава РФ, доля контрафактного и суррогатного алкоголя в России в 2017-м составляла порядка тридцати процентов, и в прошлом году, скорее всего, осталась прежней.

Такую продукцию изготавливают практически во всех городах страны, как на подпольных автоматизированных линиях, так и вручную - с использованием пластиковых бочек, ведер и садовых шлангов, в антисанитарии гаражных боксов и подвалов. Ежегодно в России полиция ликвидирует до 150-200 нелегальных алкоцехов. Но количество потребителей такого алкоголя не уменьшается, то есть на смену арестованным бутлегерам придут новые, желающие заработать.

Система ЕГАИС фактически полностью исключает риск проникновения контрафакта и суррогата в торговые сети и супермаркеты. Попытка продать такое спиртное должна привести к блокировке кассы магазина и отправке сигнала в Росалкогольрегулирование. Но и до введения ЕГАИС торговые сети не практиковали торговлю контрафактным и суррогатным алкоголем - в отличие от мелких магазинчиков, балансирующих на грани выживаемости, им есть, что терять.

Но, как ни парадоксально, некачественный алкоголь в торговых сетях все же есть. Его выпускают легальные производители по заказу ретейлеров, которые требуют максимально дешевой продукции, чтобы конкурировать с другими торговыми сетями. Но ситуация с алкоголем здесь не уникальна. Торговые сети с тем же упорством выкручивают руки производителям сливочного масла, сыров, пельменей и другой продукции, требуя максимально удешевлять свои товары, даже в ущерб качеству.

Конечно, таким дешевым алкоголем вы точно не отравитесь. Но надо быть готовым, что по бросовой, привлекательной для покупателя цене в торговых сетях продают не настоящий ром, а его имитацию, не вино, а всего лишь винный напиток.