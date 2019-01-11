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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Непрозрачный механизм

Выполнение программы капремонта многоквартирных домов в Кузбассе под угрозой срыва
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири №7762 (4)
Не допустить срыва программы капитального ремонта многоквартирных домов в Кузбассе - цель обращения в администрацию региона представителей местного отделения Общероссийского народного фронта.
У общественников часто возникают вопросы к объему и качеству выполненных работ. Фото: Татьяна Кравченко/РГ У общественников часто возникают вопросы к объему и качеству выполненных работ. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
У общественников часто возникают вопросы к объему и качеству выполненных работ. Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Эксперты ОНФ следят за ходом капремонта с самого его начала в 2014 году, оценивая, в частности, объемы и качество выполненных работ. Последнее, увы, часто страдает. Например, в Юрге активисты ОНФ весной этого года, осмотрев обновленные кровли, составили список замечаний.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Чтобы вовремя устранить недоделки, требуется грамотная претензионная работа с подрядчиками. В то же время в Кузбассе есть случаи, когда подрядчики к запланированному и оплаченному ремонту даже не приступали. Так, в Осинниках, дом по улице Кирова, 74 по краткосрочному плану реализации программы капремонта следовало привести в порядок еще в 2017-м. Однако этого не произошло и осенью прошлого года. Жильцы обратились в прокуратуру, которая провела проверку и обнаружила в действиях ответственных организаций признаки преступления.

- В январе 2018-го по результатам конкурсных процедур между некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта" и ООО "Текстиль-Регион" был заключен договор на работы, в том числе по капремонту крыши дома, общая стоимость которых составила около полутора миллионов рублей, - сообщила корреспонденту "РГ" старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - Деньги подрядчик получил еще феврале 2018-го, и к 1 сентября должен был все работы закончить. Однако и к середине октября ничего сделано не было. Прокурор города направил материалы в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями.

Тем временем проверка, проведенная общественниками, показала, что в Кузбассе так и не удалось выстроить четкий механизм сбора взносов на капремонт. Более того, оценить реальные объемы средств, предназначенных для реализации областной программы, не представляется возможным. Дело в том, что у регионального оператора до сих пор нет полной информации о собственниках нежилого фонда, расположенного в жилых многоэтажках.

В числе главных проблем - и низкие тарифы на капитальный ремонт общего имущества домов. В конце 2014 года был установлен минимальный размер взноса в размере 3,9 рубля за квадратный метр, а с июля 2017-го - 4,13 руб-ля. Как утверждают эксперты, при расчете не были учтены методические рекомендации федеральных органов исполнительной власти. Да и обоснованность тарифа - под большим вопросом. Все это в итоге не может не отражаться на качестве ремонта, и не только в Юрге, но и в Прокопьевске, Новокузнецке, Кемерове и других городах, в которых проводился мониторинг.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Работа регоператора, где за четыре неполных года сменилось несколько команд, общественников тоже не устраивает. Речь, прежде всего, об отсутствии открытости, которое ведет к недоверию жителей. Несмотря на то что в октябре 2018-го минстрой РФ рекомендовал регионам определить уполномоченные органы для контроля работы Фонда капремонта, принять меры по повышению эффективности его деятельности, создав попечительский совет, в Кузбассе ничего сделано не было. При этом отсутствует четкий регламент взаимоотношений регоператора с собственниками жилья.

- Если не пересмотреть тарифную политику и не скорректировать деятельность Фонда капремонта, то сложившаяся ситуация может привести к недовольству жителей, банкротству регоператора и срыву программы, - уверен член областного штаба ОНФ, модератор тематической площадки "Жилье и городская среда" в регионе Юрий Скворцов.

Общественники просят обладминистрацию проанализировать эффективность реализации программы, учитывая требования федерального законодательства к обоснованности размера минимального взноса на капремонт.

Кстати

По данным ОНФ, в программу капремонта в Кузбассе включены многоквартирные малоэтажки и дома, процент износа которых позволяет отнести их к категории ветхих и аварийных. "РГ" сообщала, что в одном из таких домов - двухэтажке 1940 года постройки по улице Инициативной, 81 в Кемерове - капитальный ремонт кровли запланирован аж на 2025 год. Хотя крыша протекает сразу в нескольких местах регулярно, и так же регулярно коммунальщики ставят на нее "заплатки". На просьбы жильцов передвинуть капремонт на более ранний срок отвечают, что все зависит от результатов обследования технического состояния дома, которое постоянно откладывается. Возможно, дело в порядке и источнике финансирования работ. В то же время жильцам сообщили, что у их дома есть шанс быть признанным аварийным. Тогда, мол, о капремонте можно будет не беспокоиться и взносов не платить. Вот только по опыту эксплуатации других домов Кузбасса хорошо известно, что на получение аварийного статуса обычно уходят годы, а потом еще годами приходится ждать сноса и расселения.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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