Пьянство может быть проблемой не только в быту, но и на производстве. Особенно там, где используют спирт. Это пищевая и химическая промышленность, медицина, фармацевтика и многие другие отрасли. Применение спиртосодержащих продуктов нередко оборачивается головной болью и в прямом, и в переносном смыслах.

С такой проблемой пришлось столкнуться и железнодорожникам, которые всегда закупали спирт десятками цистерн для ультразвуковой дефектоскопии рельсов железнодорожных путей в зимних условиях. Дело в том, что спирт заменяет воду, которая при минусовой температуре замерзает.

Правда, там, где он льется рекой, не обходится без утечек. А где выпивка, там травматизм и воровство. Дело дошло до того, что пользователи интернета выставили в сети жуткий ролик "Пьянство на железной дороге" о широком разгуле теневого бизнеса в отрасли.

Поэтому железнодорожники обратились к ученым и инженерам с предложением разработать незамерзающую жидкость, заменяющую спирт. Мы нашли необходимую формулу и выполнили заказ. Новое вещество (НЖДКА) поможет свести к минимуму все прежние негативные издержки, поскольку не представляет никакого интереса для любителей выпить. К тому же омская "незамерзайка" не требует переналадки оборудования. Она не ядовита, не горит, не дает вредных испарений, взрывобезопасна, не требует особых условий хранения.

НЖДКА уже прошла испытания в отраслевых институтах, ведомствах, на полигонах. На Московской, Западно-Сибирской и Северной железных дорогах (там, где ее применяли) отмечено улучшение трудовой дисциплины, сокращение случаев воровства, пьянства на рабочих местах. При этом выяснилось, что препарат позитивно влияет на работу самих дефектоскопов, усиливает акустический контакт, сцепление колес и рельсов, позволяя развивать скорость вагона-дефектоскопа до 72 километров в час. В результате существенно повышается производительность.

Понятно, что у спирта есть лобби. Однако в прошлом году обновился закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, который обязал предприятия внедрять альтернативные технологии. Тендер выиграла наша компания. Надеемся, изобретение омских инженеров наконец получит заслуженное признание.