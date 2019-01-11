В Дагестане при нападении на сотрудников ДПС уничтожены три боевика

В Дагестане на федеральной трассе "Кавказ" силовики уничтожили троих боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр национального антитеррористического комитета.

По данным агентства, инцидент произошел в районе 18.00 на участке трассы Кизилюрт-Махачкала. Сообщается, что группа неизвестных на автомобиле ВАЗ 2107 попыталась напасть на сотрудников ДПС. В результате погони боевиков обнаружили недалеко от селения Агачаул Карабудахкентского района республики.

Правоохранители попытались остановить автомобиль и разоружить бандитов. В ответ на законные требования те открыли по силовикам огонь из автоматического оружия. В ходе боя трое преступников были нейтрализованы. Потерь среди силовиков нет. Гражданское население не пострадало.

В ходе осмотра автомобиля были обнаружены два автомата, пистолет и боеприпасы. Сейчас следователи устанавливают причастность уничтоженных бандитов к другим преступлениям.