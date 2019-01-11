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11.01.2019 11:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пятигорске за взятку осужден инспектор ГИБДД

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Пятигорске завершился суд по громкому делу инспектора ГИБДД из Пятигорска, который попал на видео во время получения взятки от водителя. Об этом в пятницу сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

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Этот случай произошел 16 февраля 2018 года. Как установили Пятигорский городской суд и следствие, сотрудник ДПС на одной из улиц столицы СКФО остановил жителя Санкт-Петербурга, который на своем автомобиле нарушил ПДД, выехав на полосу встречного движения. После того, как у нарушителя проверили документы, его попросили пройти в служебный автомобиль. Там другой инспектор, который сейчас признан виновным, разъяснил петербуржцу, какое наказание его ждет, и предложил за 10 тысяч рублей решить вопрос и не привлекать к административной ответственности. Водитель сказал, что это для него много, и дал ныне осужденному полицейскому 8 тысяч рублей.

Позже видеозапись из служебного автомобиля попала в социальные сети. На кадрах был виден момент получения взятки.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 291.2 УК РФ ("Мелкое взяточничество") и части первой статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). А Пятигорский городской суд признал инспектора ГИБДД виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на два года.

Осужденный также лишился должности в полиции.

- По выявленному видео в социальных сетях, фиксирующему факт получения взятки сотрудником ДПС, ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Ставропольскому краю, проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - сообщили в краевом управлении МВД России.

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