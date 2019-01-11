Петербург вошел в мировой рейтинг городов для здорового отдыха

Петербург попал в сотню городов мира, признанных лучшими для здорового отдыха.

Согласно рейтингу, составленному туристическим агентством TravelSupermarket, Город на Неве занял 72-е место. Москва оказалась на 34-м.

Создатели рейтинга анализировали количество парков и скверов для занятий активными видами спорта, количество фитнес-клубов и студий йоги и спа, погоду и стоимость отелей.

Также изучалось число магазинов здоровой пищи и количество кафе и ресторанов с вегетарианской едой. Первое место в списке занял Париж, второе — тайский город Чианг Май, третье место получила Барселона.