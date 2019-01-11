Петербуржцы монетами отчистили новогоднее граффити

В Петербурге горожане отчистили граффити, посвященное Новому году. Несколько дней назад рисунок закрасили сотрудники коммунальных служб, но петербуржцам рисунок успел полюбиться и они вернули его с помощью рублевых монеток.

Граффити уличного художника Паши Каса появилось на углу Невского и Суворовского проспектов в первые дни Нового года. За приоткрытой дверью девочка в школьной форме советских лет наряжает елку.

Но в новогодние каникулы рисунок закрасили. По данным движения "Центральный район за комфортную среду обитания", никаких жалоб на рисунок не поступало.

Горожан эта ситуация не устроила, они стали приходить к закрашенной стене дома и очищать рисунок с помощью рублевых монеток. Стихийная акция продолжалась несколько часов. Главной задачей было при очищении краски не повредить само граффити.

Следы серой краски, которой был закрашен стрит-арт полностью удалить не удалось, тем не менее, многие горожане пришли к выводу, что так даже лучше: граффити выглядит винтажнее.