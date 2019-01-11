Президентской библиотеке передали рисунки блокадных художников

В частности, искусствоведы Николай и Раиса Благодатовы передали библиотеке альбом рисунков художника Юрия Бажанова (1927-1949) из своей коллекции. В нем - портретные зарисовки, символические образы, городские пейзажи, природа, автопортреты.

- Имя Юрия Бажанова принадлежит к почти забытым ныне именам в искусстве. Долгие годы о его жизни и творчестве знал лишь узкий круг ленинградских коллекционеров и художников. Возможно, если бы судьба отпустила ему чуть больше лет, о нем знали и писали бы теперь так же, как о художниках советского андеграунда. Но Юрию было суждено прожить только 21 год, а его картины и рисунки долгое время хранились у близких друзей, участвуя лишь в "квартирных" выставках, - рассказывают в пресс-службе Президентской библиотеки. - При этом Бажанов творил в очень непростое время. 1940-е годы, Великая Отечественная война, блокадный Ленинград. В 1943 году шестнадцатилетний юноша поступил на первый курс художественного училища в Ленинграде, чтобы стать театральным художником. Рисунки Бажанова, представленные для оцифровки, относятся именно к этому периоду. На них можно увидеть зарисовки к спектаклю "Саломея", мужские портреты, выполненные карандашом. Среди прочего будут оцифрованы и войдут в электронный фонд карандашный портрет президента США Авраама Линкольна и зарисовка, посвященная смертельно раненному солдату вермахта.

Фотографию еще одного рисунка в адрес Президентской библиотеки прислал петербуржец Евгений Аганин. "Высылаю "Рисунок из блокады", выполненный мною в те годы, - написал он в сопроводительном письме. - Сейчас мне уже 80. Вся моя большая семья пережила блокаду, работая в Ленинграде. Отец - торфяник, принимал участие в добыче горючего для осаждённого города. Тётя и ее муж - связисты, обеспечивали телефонную связь. Все они награждены медалями за оборону Ленинграда. Дедушка умер. Бабушка ходила на "толчок", продавала семейные драгоценности. Так мы и выжили".

Справка "РГ"

Президентская библиотека объявила акцию по сбору документов о блокаде Ленинграда в ноябре 2018 года. На призыв поделиться свидетельствами о том времени откликнулось уже более 150 человек. Все документы оцифровываются и пополняют электронную коллекцию "Оборона и блокада Ленинграда", доступную на сайте библиотеки. Акция продолжается.