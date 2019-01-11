Смольный попросили разобраться со сносом газетных киосков

Издатели и распространители печатной продукции опубликовали открытое письмо к врио губернатора Северной столицы Александру Беглову - они просят остановить массовый снос павильонов по продаже газет и журналов. Демонтаж ларьков на юге города начался в четверг, 10 января, за день рабочие успели снести семь объектов. В планах, по информации организатора работ - Комитета по по контролю за имуществом Петербурга, еще два десятка точек.

Основанием для неожиданного сноса (владельцы павильонов утверждают, что предупреждены не были) стали истекшие договора с городом. Заключить новые по разным причинам не получилось. В настоящий момент под демонтаж попали ларьки на Витебском проспекте, а также на улице Типанова и на проспекте Стачек.

Такими темпами, опасаются в Ассоциации издателей и распространителей Северо-Запада и Балтийского региона "Балтийская пресса", к концу января Петербург рискует потерять целый список точек по продаже печати.

"В ближайший месяц может быть уничтожена большая часть киосков и павильонов, на долю которых приходится более половины тиражей всех основных федеральных и городских социально значимых периодических печатных изданий. Издательское сообщество Санкт-Петербурга опасается, что можно неосторожно разрушить всю систему производства и распространения периодической печатной продукции", отмечается в обращении к властям.

Известно, что сейчас снос приостановлен - в ситуацию вмешался депутат Госдумы РФ Михаил Романов, также к вопросу подключился комитет по печати и взаимодействию со СМИ. Не на шутку взволновала проблема и самих петербуржцев, которые уже запустили в Сети петицию за сохранение газетных киосков.

Напомним, ранее вопрос о сносе павильонов уже вставал, но тогда Росстандарт специально выступил с уточнениями по новому ГОСТу об эксплуатации дорог и улиц, которому якобы не соответствовали объекты.