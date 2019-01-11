Три авиарейса из-за ветра прибыли в Петербург с задержкой в шесть часов

Два авиарейса из Москвы и один из Мурманска прибыли в Пулково с задержкой в шесть часов. Ранее из-за сильного ветра капитаны воздушных судов приняли решение садиться во Внуково, сообщает ТАСС.

Согласно данным на табло петербургского аэропорта, борта прибыли в пункт назначения с задержкой до шести часов. На данный момент также задерживаются три рейса на вылет - два в Москву, один в Узбекистан. Вылеты откладывается на несколько часов. Аналогичные проблемы могут возникнуть с сегодняшними рейсами в Амстердам, Кострому, Мурманск, Архангельск и Ростов. Ожидается, что вылеты могут отложить на сроки от получаса до 2,5 часов.

Ранее синоптики прогнозировали снежную бурю в Петербурге. Городское МЧС также предупреждало о порывистом ветре до 15-18 метров в секунду.