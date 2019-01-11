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11.01.2019 10:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Коми число пострадавших в ДТП с лесовозом выросло до 22 человек

Текст: Светлана Цыганкова

В Республике Коми число пострадавших в ДТП с участием лесовоза и пассажирского автобуса увеличилось до 22 человек. Об этом сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения​​​.

В Якутии два бензовоза с топливом провалились под лед

Напомним, авария произошла накануне в 19.05 на четвертом километре трассы Сыктывкар - Троицко-Печорск.

МАЗ с прицепом, груженным лесом, при выполнении поворота налево на второстепенную автодорогу, не убедившись в безопасности его выполнения, не предоставил преимущество рейсовому пассажирскому автобусу.

При столкновении пострадал 21 пассажир автобуса и его водитель. Восемь человек были госпитализированы. Среди госпитализированных двое детей.

Проводится доследственная проверка, назначен ряд экспертиз, уточнили в СК по региону.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми РГ-Видео
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