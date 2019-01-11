В Коми число пострадавших в ДТП с лесовозом выросло до 22 человек

В Республике Коми число пострадавших в ДТП с участием лесовоза и пассажирского автобуса увеличилось до 22 человек. Об этом сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения​​​.

Напомним, авария произошла накануне в 19.05 на четвертом километре трассы Сыктывкар - Троицко-Печорск.

МАЗ с прицепом, груженным лесом, при выполнении поворота налево на второстепенную автодорогу, не убедившись в безопасности его выполнения, не предоставил преимущество рейсовому пассажирскому автобусу.

При столкновении пострадал 21 пассажир автобуса и его водитель. Восемь человек были госпитализированы. Среди госпитализированных двое детей.

Проводится доследственная проверка, назначен ряд экспертиз, уточнили в СК по региону.