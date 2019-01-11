В Ленобласти пять человек пострадали в ДТП

В Ленинградской области в городе Луга столкнулись два автомобиля. Пострадали пять человек, среди них двое детей.

Как сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла на перекрестке Большой Заречной улицы и Комсомольского проспекта.

За рулем столкнувшихся Ford Focus и Volkswagen Jetta находились женщины. Обе автоледи госпитализированы с травмами средней тяжести.

Также в больницу с тяжелыми ранениями попал 16-летний подросток из Volkswagen Jetta. Повреждения средней тяжести получили сидевшая рядом со старшеклассником семилетняя девочка, а также пассажирка автомобиля Ford.