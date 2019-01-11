В Новгороде пациент умер в поликлинике в очереди к врачу

В Великом Новгороде 60-летний пациент поликлиники №4 скончался в очереди к врачу. Мужчина проходил лечение после инфаркта и операции на сердце.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, в очереди мужчина себя плохо почувствовал, ему на помощь пришли сотрудники поликлиники, также была вызвана бригада "скорой".
Несмотря на все реанимационные мероприятия, пациент умер.
Сейчас в поликлинике начата проверка по факту случившегося, главная задача - установить причину смерти пациента. Врачи не исключают, что у мужчины возникла тромбоэмболия легочной артерии.