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11.01.2019 12:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербург приедут блокадники из 22 стран

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

На торжества, которые пройдут в Санкт-Петербурге в честь 75-летия полного освобождения города, приедут блокадники из 22 стран, рассказали корреспонденту "РГ" в комитете по внешним связям.

Стартовала акция "Ленточка ленинградской победы"

Среди приглашенных - наши блокадники-соотечественники, которые оказались за рубежом в силу разных причин. Кто-то ребенком был эвакуирован в бывшие союзные республики и после войны остался в странах, оказавшихся позже зарубежными государствами. Кто-то эмигрировал из страны после брака с гражданином другого государства.

Программа поддержки российских соотечественников за рубежом включает много проектов, один из которых - сохранение памяти о героическом подвиге ленинградцев в годы блокады. Так, для детей соотечественников-блокадников проводится акция "Читаем "Блокадную книгу", для тех, кто сам был свидетелем тех страшных дней, устраиваются встречи с ветеранами-россиянами.

Всего ожидается прибытие порядка 90 зарубежных гостей.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Ленинград: 900 дней блокады
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