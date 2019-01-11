В Петербург приедут блокадники из 22 стран

На торжества, которые пройдут в Санкт-Петербурге в честь 75-летия полного освобождения города, приедут блокадники из 22 стран, рассказали корреспонденту "РГ" в комитете по внешним связям.

Среди приглашенных - наши блокадники-соотечественники, которые оказались за рубежом в силу разных причин. Кто-то ребенком был эвакуирован в бывшие союзные республики и после войны остался в странах, оказавшихся позже зарубежными государствами. Кто-то эмигрировал из страны после брака с гражданином другого государства.

Программа поддержки российских соотечественников за рубежом включает много проектов, один из которых - сохранение памяти о героическом подвиге ленинградцев в годы блокады. Так, для детей соотечественников-блокадников проводится акция "Читаем "Блокадную книгу", для тех, кто сам был свидетелем тех страшных дней, устраиваются встречи с ветеранами-россиянами.

Всего ожидается прибытие порядка 90 зарубежных гостей.